Ucraina | ex capo della Wagner chiede asilo in Norvegia Zelensky | aspettiamo Meloni

RaiNews

Completate le operazioni di soccorso nel condominio di Dnipro, ma 20 persone restano disperse. Il vicesegretario di Stato americano visita la capitale. Mosca: 'Forze armate ampliate fino a 1,5 milioni di effettivi'. Shoigu visita il battaglione ...... Giancarlo Giorgetti; il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso; ildi Stato ... Il Consiglio, si legge in una nota, ha esaminato la situazione della guerra ine discusso ... ONU: 7000 civili uccisi in Ucraina. FMI: rilanciare il negoziato. Olena Zelenska a Davos - Cosiglio Supremo di Difesa: continuare a sostenere Kiev - Cosiglio Supremo di Difesa: continuare a sostenere Kiev (Adnkronos) – “Ferma condanna dell’aggressione della Federazione russa all’Ucraina, violazione gravissima del diritto internazionale e inaccettabile attentato all’ordine mondiale basato su regole di c ...Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Ferma condanna dell’aggressione della Federazione russa all’Ucraina, violazione gravissima del diritto internazionale e inaccettabile attentato all’ordine mondiale basato ...