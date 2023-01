Ucraina | Consiglio Difesa | Italia sostiene Kiev con decisioni Governo e Parlamento

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Ferma condanna dell'aggressione della Federazione russa all', violazione gravissima del diritto internazionale e inaccettabile attentato all'ordine mondiale basato su regole di convivenza pacifica e dialogo nel segno del multilateralismo". Lo ha ribadito ilsupremo di, riunitosi nel pomeriggio al Quirinale sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Durante la riunione è stata appunto esaminata "la situazione della guerra in" e si è discusso "delle conseguenze che, a quasi undici mesi dall'inizio, sta producendo sia in termini di equilibri geopolitici generali sia di effetti complessivi sull'". Il"ha condiviso la necessità che l'–in piena adesione alle ...