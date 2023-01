Ucraina | Borrell | “Ue ha dato quasi 50 miliardi di aiuti | più degli Usa”

Leggi su italiasera

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera, Josep, ha dichiarato che l’aiuto all’da parte delle istituzioni europee eStati membri è vicino ai 50di euro, il che rende l’Europa il principale sostenitore di Kiev nella guerra contro la Russia. “È un onore per l’Europa aiutare l’a difendersi dall’aggressione che sta subendo. Mi sono impegnato molto per renderlo possibile, costruendo consenso intorno a decisioni che hanno permesso all’di resistere”, ha detto il capo della diplomazia europea in un dibattito alla sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Come detto da, la somma totalemilitari, finanziari e umanitari è ...