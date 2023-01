Ucraina | attacco Dnipro | 25 persone ancora disperse

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono25 leche risultanodopo il raid missilistico russo contro il condominio di, in. Lo rendono noto i servizi di emergenza del paese, con un messaggio postato su Telegram. Questa mattina i soccorritori che scavano tra le macerie del palazzo sventrato hanno trovato il corpo senza vita di un bambino. Il bilancio dell’sale così a 41 morti, tra cui 4 minori.? “Alle 9.46 il corpo senza vita di un bambino è stato trovato sotto le macerie dell’edificio residenziale distrutto, al quarto piano. In totale 41sono morte,? 79 sono rimaste ferite (tra loro 16 bambini), 39sono state tratte in salvo”, ha annunciato su Telegram, è stato Kyrylo Tymoshenko, dell’ufficio del ...