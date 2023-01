Ucraina | attacco Dnipro | 25 persone ancora disperse

Leggi su italiasera

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono25 leche risultanodopo il raid missilistico russo contro il condominio di, in, in cui sono morte 40, fra cui tre bambini. Lo rendono noto i servizi di emergenza del paese, con un messaggio postato su Telegram, precisando che 39, tra cui sei bambini, sono state tratte in salvo; 40, tra loro tre bambini, sono morte, mentre i feriti sono 79, di cui 16 minori. Ai servizi sono arrivate indicazioni circa 47 dispersi, 18 dei quali sono poi stati trovati morti, 4 in vita, in ospedale, 25 mancanoall’appello. Gli psicologi dei servizi di emergenza hanno fornito assistenza a 176, è stato quindi annunciato. I servizi del comune hanno rimosso oltre 9mila ...