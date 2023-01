Agenzia ANSA

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica () ha installato una missione permanente nella centrale nucleare dell'Meridionale: lo ha reso noto il direttore generale dell'Rafael Grossi. "Siamo qui al fine di facilitare il supporto tecnico, la consegna delle attrezzature, al fine di garantire che le ...16 gen 22:08 Missione dell'in centrale nucleare nel sud dell'Una missione dell'è arrivata alla centrale nucleare di Pivdenno - Ukrainska, nella parte meridionale dell'. Lo ha ... Ucraina, Aiea: "Qui per garantire la sicurezza nucleare nel Paese" - Mondo L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha installato una missione permanente nella centrale nucleare dell'Ucraina Meridionale: lo ha reso noto il direttore generale dell'Aiea Rafael ..."Accogliamo con favore l'avvio delle missioni dell'Aiea presso le altre quattro centrali nucleari dell'Ucraina. La presenza diretta di rappresentanti dell'agenzia internazionale in tutte le centrali ...