Ucraina | a Mosca alcuni residenti depongono fiori in memoria delle vittime di Dnipro

Il Sole 24 ORE

Fin da subito, Kiev attribuì la responsabilità a, per poi scoprire però che si trattava di un ... si tratterebbe di un duro colpo per la democrazia. L'ennesimo.Davanti a un monumento dedicato alla poetessaLesya Ukrainka a, in Russia, alcuni residenti depongono fiori in memoria delle persone uccise nell'attacco missilistico che ha colpito un condominio nella citta'di Dnipro. 17 ... Ucraina, ultime notizie. Turchia, «Mosca e Kiev lavorano allo scambio di mille prigionieri» Davanti a un monumento dedicato alla poetessa ucraina Lesya Ukrainka a Mosca, in Russia, alcuni residenti depongono fiori in memoria delle ...(ANSA) - ROMA, 17 GEN - 'Non mi piace l'atmosfera politica che si crea quando ci si concentra troppo sulla persona, anziché dei contenuti, dei ...