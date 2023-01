TuttoHotel | Schiavo Confesercenti | Sostenuto oltre 300 nuovi B&B

Leggi su ildenaro

(Di martedì 17 gennaio 2023) Si è tenuto questa mattina il convegno “L’evoluzione del fenomeno extralberghiero, customer experience e normativa” nell’ambito della fiera “” in corso alla Mostra d’mare di Napoli sino a domani. L’incontro ha avuto il merito di dialogare, analizzando, sul mondo alberghiero ed extralberghiero della Campania, invasa di recente da turisti e sempre più bisognosa di servizi efficienti. Il convegno, come l’intera fiera, sublima momenti di confronto, nuove opportunità economiche, scambi di idee e commerciali e soprattutto indirizza le nuove attività ricettive ad avere immediatamente un know-how utile per entrare nel mondo del turismo da protagonisti. In tal sensoCampania si pone come riferimento sia per centinaia diimprenditori turistici che per coloro che da anni sono sul ...