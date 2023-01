Tutti i leader Pd affondati o uccisi | chi sono e come sono scomparsi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il prossimo 26 febbraio si celebreranno le (ennesime) primarie del Pd e verrà eletto l'11esimo segretario nella storia del partito, fondato nel 2017. Insomma, da che Pd fu è stata una "strage di segretari". Un "killeraggio" diche, per certo, ha un peso - forse oggi più che mai - nel crollo di consensi di un partito che, sondaggi alla mano, viaggia ai suoi minimi storici. Nell'articolo che potete trovare qui in calce, ripercorriamo questa "strage": chistati i segretari del Pd,stati fatti fuori. Vetrina: Andrea Tempestini presenta un argomento del giorno QUI L'APPROFONDIMENTO Pd, storia di una strage (di segretari): perché la sinistra non vincerà mai