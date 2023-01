Tupin Abionyx | ' Lavoriamo a prima terapia contro sepsi'

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Milano, 17 gen. (Adnkronos Salute) - "Laè una malattia grave, con una mortalità compresa tra il 40 e il 50%, per la quale purtroppo finora non è mai esistita unaspecifica. Oggi siamo qui per presentare i primi incoraggianti risultati dello studio di fase 2 che ha valutato l'azione del nuovo farmaco Cer-001 nel trattamento di pazienti settici ad alto rischio di sviluppare un danno renale acuto". Lo ha detto Cyrille Tupin, Ceo di Abionyx, società biotecnologica di nuova generazione, in occasione della conferenza stampa di presentazione, ieri a Milano, dei risultati dello studio clinico Racers che valuta l'efficacia di Cer-001 nel trattamento di pazienti settici ad alto rischio di sviluppare un danno renale acuto (Aki). "Stiamo lavorando a questo farmaco, basato sull'azione antinfiammatoria della lipoproteina ApoA-I di cui sono ricche le ...