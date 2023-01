Tunisia | Tajani e Piantedosi domani in missione a Tunisi

(Di martedì 17 gennaio 2023) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, On. Antonio, e il Ministro degli Interni, Matteo, saranno, 18 gennaio 2023, a, dove incontreranno il Presidente della Repubblica Kais Saied e i rispettivi omologhi di Esteri e Interni". Lo comunica la Farnesina in una nota, aggiungendo che "ladiin, partner strategico dell'Italia, fa seguito a quelle svolte dai due ministri ad Ankara venerdì e lunedì scorsi e si inserisce nella strategia di un dialogo approfondito con i principali Paesi nel Mediterraneo allargato, promossa dal Governo e finalizzata a rafforzare, in particolare, la cooperazione in ambito politico, economico e ...

Agenzia Nova

Nel corso del colloquio,ha evidenziato l'importanza della cooperazione con lain materia migratoria, in particolare per quanto riguarda la lotta ai trafficanti di esseri umani e i ...Proprio domani sarò in Turchia e a seguire, con il Ministro, andremo ine in Libia. Vogliamo condividere con questi Paesi un'intensa cooperazione bilaterale e di sostegno operativo per ... Tajani e Piantedosi domani in Tunisia: focus su migranti e rimpatri Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, On. Antonio Tajani, e il Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, saranno domani, 18 gennaio 2023, a Tun ...Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, si ...