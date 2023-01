ilmessaggero.it

il target genetico che migliora la risposta dei pazienti all'immunoterapia. Un team di ricercatori ha individuato nella proteina TANK - binding chinasi 1 (TBK1) l''interruttore' ...Inoltre, nei modelli animali con tumore, il trattamento con un inibitore dell'attività di TBK1 è riuscito a far superare la resistenza deiall'immunoterapia, senza causare perdita di peso o ... Tumori, identificato target genetico per superare la resistenza all'immuniterapia: la ricerca Usa Tumori. Identificato il target genetico che migliora la risposta dei pazienti all’immunoterapia. Un team di ricercatori ha individuato nella proteina TANK-binding chinasi 1 ...(ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - Ridurre le masse tumorali in modo meno invasivo potrebbe essere possibile sfruttando il fenomeno fisico della cavitazione. È l'ipotesi recentemente avanzata su Nature Physic ...