“Tu lo fai in tanti modi…” GF Vip | momento choc tra Antonella e Oriana | “Per godere”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tensione alle stelle dopo la puntata del GF vip 7 del 16 gennaio 2023.Fiordelisi controMarzoli. E la bufera è potentissima. Da una parte Daniele Dal Moro che se la riprende conper gelosia (o altro, non si è proprio capito) dall’altraFiordelisi che dopo l’eliminazione di Dana Saber (e l’esultazione di) ha deciso di dirgliene quattro. Insomma, una post puntata davvero impegnativa per la venezuelana. C’è da dire tra l’altro che per la schermitrice campana non è stata una bella serata. Prima, come dicevamo, l’eliminazione al televoto della sua amica Dana Saber, poi quella constatazione di Giulia Salemi. La ragazza in diretta ha detto: “non è molto amata nella casa ma il web è con la bebè e il web tifa per gli Oriele“. Ma non è finita ...