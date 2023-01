Trovato e perquisito il covo di Messina Denaro a Campobello di Mazara | c’erano profumi e abiti di lusso Il proprietario è Andrea Bonafede Il boss detenuto nel carcere de L’Aquila Indagato il medico che lo aveva in cura

Agenzia ANSA

Lo studio del medico è statoe ieri è stato sentito dagli investigatori. Proprio a ... FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Matteo Messina Denaro,appartamento:...Intanto è statoil covo del boss : si trova a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Leggi Anche Matteo Messina Denaro, procuratore di Palermo: 'Condizioni di salute ... Trovato e perquisito il covo di Matteo Messina Denaro Il covo di Matteo Messina Denaro è stato individuato dai carabinieri del Ros e dalla Procura di Palermo. Si trova a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, nel paese del favoreggiatore Giovanni ...L'abitazione si trova a Campobello di Mazara, pochi chilometri da Castelvetrano. Il capomafia è recluso in Abruzzo, per lui chiesto il carcere duro, mentre è indagato il medico del "falso" Bonafede ...