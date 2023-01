(Di martedì 17 gennaio 2023)d'a Valomontone, in provincia di Roma: disagi edi moltema nessun ferito. Squadre di vigili del fuoco e protezione civile lavorano per la messa in ...

ilmessaggero.it

d'a Valomontone, in provincia di Roma: disagi e danni, tetti divelti di molte abitazioni ma nessun ferito. Squadre di vigili del fuoco e protezione civile lavorano per la messa in ...d'a Valmontone A Valmontone c'è poi stata unad': molti danni, parecchi disagi e tetti divelti. Nessun ferito. Squadre di vigili del fuoco e protezione civile al lavoro per la ... Tromba d'aria a Valmontone, tetti divelti e seri danni alle abitazioni. Il comune: «Non uscite di casa» Sembrava un terremoto. Sono state queste le prime parole del sindaco di Valmontone Alberto Latini dopo la violenta tromba d’aria che ha colpito una parte del territorio della città casilina creando di ...Vento e pioggia con un’intensità mai vista. Tetti sc operchiati, allagamenti, alberi e rami caduti. È questo lo scenaiuo che si sono ritrovati di fronte i primi soccorritori di fronte oggi pomeriggio ...