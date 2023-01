Trevisan | giornata no | subito fuori Garcia e Sabalenka non tradiscono

(Di martedì 17 gennaio 2023) È unacaldissima a Melbourne, non solo per le condizioni meteo. Il Day 2 del tabellone femminile è quello in cui scendono in campo cinque italiane, dopo che Elisabetta Cocciaretto è stata ...

Ubitennis

Tradita dal dritto e dal servizio, la suano è finita con un 6 - 3 6 - 2, prima che a Melbourne si fermassero gli incontri sui campi scoperti a causa del caldo eccessivo. Perè la ...Ma a parte alcuni sporadici lampi, è una versione ditroppo brutta per essere vera . Una ... 1 d'Italia non trova gli angoli necessari, semplicemente non èe anche il vento presente ... Australian Open: brutta giornata per Trevisan, subito fuori con Schmiedlova. Giorgi passeggia contro una inesistente Pavlyuchenkova Riassunto degli incontri femminili della parte bassa del tabellone, andati in scena nella sessione diurna. Nessuna grossa sorpresa, soltanto 2 match su 12 decisi al terzo set. A fare compagnia alla no ...Tennis | Australian Open, Featured | A. K. Schmiedlova b. M. Trevisan 6-3 6-2C. Giorgi b. A. Pavlyuchenkova 6-0 6-1 Credevamo fosse vicina l'eventualità di un derby tutto azzurro al secondo ...