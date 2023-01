Traffico Roma del 17-01-2023 ore 12 | 30

ilmessaggero.it

Sinceramente, c'era da aspettarselo. Quando, la scorsa settimana, il Comune di Bergamo ha firmato un'ordinanza che annunciava la chiusura aldel tratto centrale di viale(quello che fa dai propilei di Porta Nuova a via Tasca) dalle 9 di ieri, 16 gennaio, fino alle 6 di lunedì prossimo, tutti coloro che si muovono - volente o ......670 (Castel di Decima - Castel Porziano) e prevedono l'istallazione di un cantiere mobile notturno per un tratto di solo 500 metri, per il quale si rende necessaria la chiusura aldella ... Roma, incidente sul Gra con feriti: atterra l'elicottero, traffico bloccato all'altezza dell'Appia Quante ore hanno passato in coda nel traffico i napoletani nell'anno 2022 ... nell'ordine, di Palermo, Roma, Torino, Milano, Genova e Verona.I temporali continueranno anche nelle prossime ore e, come in genere avviene a Roma, potrebbero causare disagi alla circolazione e traffico. Per oggi la Protezione civile del Lazio ha diffuso un ...