Traffico Roma del 17-01-2023 ore 10 | 30

L'Eco di Bergamo

I temporali continueranno anche nelle prossime ore e, come in genere avviene a, potrebbero causare disagi alla circolazione e. Per oggi la Protezione civile del Lazio ha diffuso un ...diin collaborazione con Geopolitica.info, UNITELMA Sapienza e DISPI Univ. Genova con il ... Le Forze Armate italiane si occuparono anche della protezione delmercantile; del controllo ... Viale Roma chiusa, mattinata di traffico intenso in città e cominciano a cadere i primi ficchi di neve Bergamo. I lavori per il montaggio del palco hanno causato in mattinata rallentamenti e code sulle principali vie d’accesso alla città. I lavori in corso per la l’allestimento del maxi palco dell’inau ...Code nelle ore di punta per il montaggio del palco dell’inaugurazione di sabato, con schermi e led. Piazza Matteotti libera dalle barriere in vista di sabato ...