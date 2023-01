Traffico Roma del 17-01-2023 ore 09 | 00

ilmessaggero.it

...Nostra al cuore dell'Italia e al suo patrimonio artistico - culturale con gli attentati di, ... Oltre ai tradizionali settori in cui Cosa Nostra opera, come il controllo deldi droga - ...Eugenio Patanè, assessore capitolino alla Mobilità, ha detto che anche averrà esteso il ... dalla riduzione degli incidenti alla migliore fluidità del, passando per i benefici sull'... Roma, incidente sul Gra con feriti: atterra l'elicottero, traffico bloccato all'altezza dell'Appia “È uscito attorno alle nove e mezzo, mi ha detto che era andato a incontrare un’amica di famiglia”. Così la moglie ai poliziotti dopo che avevano portato via da casa in manette Costantino Bonaiuti, ch ...Code nelle ore di punta per il montaggio del palco dell’inaugurazione di sabato, con schermi e led. Piazza Matteotti libera dalle barriere in vista di sabato ...