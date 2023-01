Tour Down Under 2023 | Pello Bilbao ed una soluzione innovativa nella cronometro per aggirare il regolamento

Agenzia ANSA

... ciclista ventinovenne originario di Castelfiorentino e nato a Poggibonsi, al cronoprologo d'apertura ad Adelaide, Australia, delUnder. Un trionfo nella prima prova che fa subito recepire ...Inizia nel migliore dei modi la stagione ciclistica per l'Italia nel circuito World. Alberto Bettiol ha vinto il cronoprologo delUnder , corsa a tappe in Australia che si concluderà domenica 22. Il toscano della EF Education - EasyPost si è imposto nel circuito di 5,5 km ad Adelaide con il tempo di 6'19'' alla media ... Ciclismo, Tour Down Under: Bettiol vince il cronoprologo L’Italia gioisce al primo colpo. Si apre la stagione del World Tour di ciclismo con il Tour Down Under che torna dopo due anni di stop e, nel prologo iniziale, c’è subito il Tricolore davanti: Alberto ...This is what the PGA Tour could look like going forward ... Buckley couldn’t get up-and-down from a tough spot short and right of the green. Hayden Buckley reacts to missing his birdie putt on the ...