Tour Down Under 2023 | Alberto Bettiol | “Mi sento fortunato | ecco perché ho scelto di partire per primo”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Avvio di stagione col botto per il ciclismo italiano ed in particolare per, vincitore del prologo del. Un successo quasi insperato alla vigilia per il corridore azzurro della Ef Education-EasyPost, bravo a sfruttare nel migliore dei modi condizioni meteo favorevoli (è stato uno dei pochi a gareggiare su asfalto asciutto, prima dell’arrivo della pioggia) in quel di Adelaide. “Sono felice e mianche molto. Sapevo che avrei potuto far bene, ma sapevo anche c’erano tanti corridori migliori di me a cronometro, soprattutto in un prologo. Il tempo australiano mi ha dato una mano. Io voglio ringraziare la squadra, che mi ha dato tutto il supporto necessario per far bene: io ho solo pedalato forte”, il ...

la Repubblica

... ciclista ventinovenne originario di Castelfiorentino e nato a Poggibonsi, al cronoprologo d'apertura ad Adelaide, Australia, delUnder. Un trionfo nella prima prova che fa subito recepire ...Inizia nel migliore dei modi la stagione ciclistica per l'Italia nel circuito World. Alberto Bettiol ha vinto il cronoprologo delUnder , corsa a tappe in Australia che si concluderà domenica 22. Il toscano della EF Education - EasyPost si è imposto nel circuito di 5,5 km ad Adelaide con il tempo di 6'19'' alla media ... Ciclismo, Tour Down Under: Bettiol vince il prologo Easypost's Alberto Bettiol took the prologue of the Tour Down Under on Tuesday, but it was not without drama. Given the travel logistics of teams bringing time trial bikes for their team to Australia, ...