Tottenham | Conte sbotta in conferenza | “In Inghilterra c’è una cattiva abitudine”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il ritorno post mondiale delnon è stato dei migliori, finora in Premier ha totalizzato una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte. Ad inizio stagione le ambizioni di Antonioerano sicuramente più alte in campionato. Al momento la sua squadra è al quinto posto, a -5 dalla zona Champions e giovedì sera è atteso da Pep Guardiola e i suoi all’Etihad Stadium. Le parole diin(Photo by David Rogers/Getty Images)L’allenatore salentino, frustrato dagli ultimi risultati, ha così parlato in: “Inc’è una, ossia che solo il tecnico parla davanti ai media. E invece dovrebbe essere come in Italia, dove anche la dirigenza è obbligata a parlare. Qui invece nessuno della società si presenta a ...

Commenta per primo Antonioè frustrato. I cattivi risultati delnel nuovo anno (una sola vittoria in quattro partite di Premier League) hanno messo in bilico il futuro del tecnico sulla panchina degli Spurs , ...Non voglio chiedere nulla, anche se per me è difficile dare di più di quello che sto già dando.' In questo momento ilsarebbe fuori dalla zona Champions, manon demorde: 'Le ultime ... Conte-Tottenham: rinnovo complicato