Tormenti in salsa dance nel quarto Sanremo di Amadeus

(Di martedì 17 gennaio 2023) Governare il caos di un primo ascolto sanremese – 28 brani senza soluzione di continuità in una manciata di ore – è sempre complesso. Specialmente quest’anno, nonostante le scelte del L'articolo proviene da il manifesto.

Rockit

... evocato spesso neidel Pd al governo, come le disfatte della Nazionale che diventano ... C'è la variante in'crime': il 'piamose Roma' dell'epica malavitosa di 'Romanzo Criminale'. E c'è ...... scelse consapevolmente di cambiare radicalmente strada, abbandonando l'azione incyberpunk ... scoperte e dolorose decisioni, capaci di esasperare in modo efficace i canonici... Abbiamo ascoltato in anteprima le canzoni di Sanremo 2023: ecco i nostri voti