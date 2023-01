Tiro a volo | azzurri a Rabat | esordio per nuovo ct Conti

(Di martedì 17 gennaio 2023) Domani, mercoledì 18 gennaio, glisaranno impegnati sul campo di“Club Les Chenes e Tir et de Loisirs” di(MAR) negli Allenamenti Ufficiali di Trap della Prima Prova di Coppa del Mondo ISSF 2023, in vista delle gare di giovedì 19 (Trap Maschile e Femminile, 50 piattelli), e di venerdì 20 gennaio (Trap Maschile e Femminile, 50 piattelli). Sono in tutto sei gli italiani convocati, tre maschi e tre femminile, che scenderanno in pedana insieme alDirettore Tecnico Nazionale Marco, al suo debutto alla guida della squadra italiana. LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP Men: Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS); Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO). Ladies: Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Giulia ...

Agenzia ANSA

... ennesimo gioiello pronto a spiccare il. In fin dei conti, anche questo campionato - a partire ... Un po' la moda dela giro, specie per chi proviene dalle praterie laterali, un po' il contagio ...A Rabat è cominciata la tappa di Coppa del Mondo di. Nelle prime giornate, quelle dedicate allo skeet, sono arrivati buoni risultati per gli azzurri. Il momento clou però saranno le gare di Trap con la squadra italiana che è appena arrivata ... Tiro a volo:Cdm Rabat;Mixed Team vincono gli Usa,azzurri 6/i Domani il campo di tiro 'Club Les Chenes e Tir et de Loisirs' di Rabat ospiterà gli atleti impegnati negli allenamenti ufficiali di Trap (la Fossa olimpica) della prima prova della Coppa del Mondo di ...A Chieti è partito un vero e proprio tamtam per cercare di aiutare una piccola cagnolina a trovare un casa. Alcuni soci del Poligono di Tiro a Segno Nazionale in contrada Vallepara a ...