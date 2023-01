Tim nuovo socio co-fondatore Fondazione Venezia Capitale Mondiale Sostenibilità

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Tim entra a far parte dei soci co-fondatori delladella(Fvcms)/Venice Sustainability Foundation. Il Gruppo, attivo in Italia nel settore Ict e all’avanguardia nello sviluppo delle soluzioni per l’intelligenza e laurbana, metterà a disposizione dellale proprie competenze distintive nelle tecnologie digitali in ambito 5G, IoT, Cloud, Ai, Analytics, Cybersecurity e Hpc a supporto della mobilità e del turismo sostenibili, della transizione ambientale, della sicurezza e della salute dei cittadini. Tim e la– si legge in una nota congiunta – considerano la transizione digitale un formidabile abilitatore di soluzioni per la gestione efficiente della ...