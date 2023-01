Thione Gdf | “In 13 mesi sequestrati 3 | 7 miliardi di crediti d’imposta falsi Contro l’evasione ora possiamo usare i dati dei conti correnti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nei 13trascorsi tra il varo del decretogli abusi sui bonus edilizi e il 31 dicembre 2022, la Guardia di finanza ha sequestratoinesistenti legati alle agevolazioni fiscali per riqualificazioni edilizie per un valore di oltre 3,7di euro. “Si tratta difiscaliche, se non fossero stati, sarebbero stati compensati con debiti tributari veri, con conseguente diminuzione del gettito erariale”, racconta il colonnello Marco, capo ufficio tutela entrate del Comando generale della Guardia di Finanza, che con ilfattoquotidiano.it fa il punto sulle attività nel campo del contrasto alle frodi e alfiscale anche in vista degli obiettivi del Recovery plan. Le tipologie di ...