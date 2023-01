The Rig | Stephen King condivide il suo apprezzamento per la serie di Prime Video

(Di martedì 17 gennaio 2023)ha recentemente condiviso, sul web, il suonei confronti di The Rig, ladi. Non è la prima volta in cui, celebre autore di capolavori del genere horror, esla sua personalissima opinione sugli show televisivi in onda. Il suo parere, però, smuove molte più insicurezze e convince i suoi fan a vedere o meno le cose che commenta. Questa volta lo scrittore ha parlato in positivo di The Rig, la nuovatv firmata da. Il commento su The Rig diè arrivato direttamente sul profilo Twitter, nel modo più secco e immediato possibile: "I liked it very much." ("Mi è piaciuto ...

Movieplayer

: la seconda stagione ci sarà2: anticipazioniha debuttato il 6 gennaio 2023 in esclusiva su Amazon Prime. Si tratta di un thriller paranormale molto atteso, che racconta le ...È a suo modo un piccolo pezzo di storia televisiva il nuovo show ideato da David Macpherson, perchéè la prima serie Amazon Prime ad essere girata interamente in Scozia, puntando i riflettori su un nuovo territorio in cui ambientare storie appassionanti e filmare nuovi prodotti (chi è ... The Rig: Stephen King condivide il suo apprezzamento per la serie ... S829MLY shared: “Surely Phil stopping the wheel in a competition is illegal.. @thismorning @ITV #ThisMorning.” “Are you allowed to rig spin to win like that Imagine being the chosen one tomorrow and ...With the release of the Dead Space remake's launch trailer, players finally get a good look at a couple of the game's iconic characters.