The Plane al cinema con Gerard Butler Su Today una clip in esclusiva

Ciak Magazine

Gerard Butler da qualche anno si è votato ai film d'azione hollywoodiani vecchio stile, tra cui l'imminente, al cinema dal 25 gennaio. Intervistato da Uproxx, l'attore scozzese ha confessato di amare questi ruoli eroici , i protagonisti non dotati dei superpoteri tanto di moda, ma non per questo ...', la trama I protagonisti della pellicola Il cast completo Come è nato il nuovo film d'azione Curiosità '' è un film americano di genere action - thriller. Scritto da Charles ... The Plane primo nella classifica mondiale 2023, ma Gli spiriti dell ... A passenger aboard a plane that crashed in Nepal filmed the last few moments in the aircraft before it plummeted into a gorge.Germany’s ambassador to Romania, Peer Gebauer, said on the airfield after the first plane landed that the deployment “underlines our resolve to stay strong in this time of crisis.” “This AWACS ...