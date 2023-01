The Mark Challenge | contest di business plan con finale allo YC de Monaco

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’International University of(IUM), laSchool del Principato di, inaugura il nuovo anno con il lancio della decima edizione di The, la sfida aperta a tutte leschool e alle Università internazionali che propongono programmi di management del lusso e dell’imprenditorialità. Culmine dell’iniziativa, è la Granpresso ilYachting Club in programma il 16 maggio 2023, dove la giuria valuterà idei 6 finalisti e premierà i vincitori: un team per ogni categoria. Le giurie, inoltre, assegneranno due premi speciali: il consiglio direttivo delYachting Cluster e alcuni professionisti del settore yachting assegneranno un ...