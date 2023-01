The Mandalorian Stagione 3 | guarda il nuovo trailer ufficiale

Hardware Upgrade

Il nuovo trailer e il poster di3 sono approdati in rete anticipando temi e sorprese che riserva la nuova stagione ai fan della serie Disney+. Serie che ricordiamo ha come protagonista Pedro Pascal nei panni di Din ...Ecco il trailer della terza stagione di, in arrivo su Disney+ l'1 ... The Mandalorian 3: ecco il trailer della prossima stagione in arrivo il 1 marzo su Disney+ The Mandalorian uscirà sulla piattaforma streaming Disney+ l'1 marzo 2023. Oltre al protagonista Din Djarin gli spettatori potranno rivedere anche personaggi famosi come Grogu aka Baby Yoda e Moff Gid ...La terza stagione della serie TV con protagonista Pedro Pascal sarà in uscita il prossimo mese di marzo 2023 su Disney+. Intanto ecco il nuovo trailer rilasciato proprio dalla LucasFilm e Disney+ sull ...