The Mandalorian 3 | Mando affronta una nuova minaccia e altri Jedi nel trailer

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ile il poster della terza stagione di Thefanno irruzione in rete anticipando le sorprese contenute nei nuovi episodi. Il fulle il poster di The3 sono approdati in rete anticipando temi e sorprese che riserva lastagione ai fan della serie Disney+. Il nuovo triler include Din Djarin (Pedro Pascal) e il piccolo Grogu che si preparano a mettersi in viaggio per Mandalore, dove il nostro eroe ha intenzione di fare ammenda per le sue "trasgressioni", vale a dire mostrare la sua faccia alle persone, in violazione delle regole secondo cui ii dovrebbero comportarsi. Ma sappiamo anche che Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) ha le sue ragioni per nutrire rancore nei suoi confronti. Ma …