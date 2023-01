The Mandalorian 3 | il trailer mostra Dinn Djarin impegnato in una nuova missione molto pericolosa

(Di martedì 17 gennaio 2023) Da poche ore è stato rilasciato l’ultimodella terza stagione di The; filmato intrigante cheil protagonistanella suapiùladdove, insieme al suo protetto Grogu, si reca a Mandalore per trovare la redenzione. Un’altra grande avventura intergalattica firmata Star Wars è ormai alle porte. Dopo aver perso l’onore per essersi tolto l’elmo durante una scena cruciale della seconda stagione, ilo (Pedro Pascal) ha il compito di riscattarsi agli occhi del suo clan. Per farlo, Dine il suo sempre amato compagno di viaggio Grogu si avventurano sul pianeta bruciato di Mandalore, respingendo i vari aggressori che vogliono ostacolarlo. Il ...

