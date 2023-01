The Mandalorian 3 | il trailer della terza stagione della serie Star Wars

(Di martedì 17 gennaio 2023) Finalmente è uscito ildi The3, laambientata nell’universo di. La3 è stata annunciata al Comic Con Experience 2022 e sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney Plus dal 1° marzo del 2023. Al momento ilè disponibile in lingua originale, ma già ci mostra diversi particolari interessanti che anticipano le evoluzioni dei vari personaggi a tre anni dall’uscitaseconda. In un’intervista a ET Pedro Pascal, che interpreta ilo, ha sottolineato: “La...

WIRED Italia

Disney ha pubblicato il primo trailer della terza stagione di, a quasi tre anni di distanza dall'uscita del secondo ciclo di episodi. L'ultima stagione è stata distribuita alla fine del 2020 e ora i fan sono pronti a riabbracciare Din Djarin e ...Se vi erano mancati il Mandaloriano Din Djarin e il suo fedele compagno di viaggio Grogu, ormai affettuosamente detto Baby Yoda, ecco una succosa anticipazione di. In attesa dei nuovi episodi - in arrivo in streaming il prossimo 1° marzo - è stato diffuso il trailer ufficiale della terza stagione , nel quale vediamo i due inseparabili amici ... The Mandalorian: il trailer della terza stagione I canali ufficiali di Star Wars hanno pubblicato un nuovo trailer di The Mandalorian Stagione 3, nel quale è possibile vedere Din Djarin e Grogu, noti online anche come Il Mandaloriano e Baby Yoda ...Se vi erano mancati il Mandaloriano Din Djarin e il suo fedele compagno di viaggio Grogu, ormai affettuosamente detto Baby Yoda, ecco una succosa anticipazione di The Mandalorian. In attesa dei nuovi ...