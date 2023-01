The Last of Us | è subito boom d’ascolti | per HBO è il secondo miglior debutto di sempre!

(Di martedì 17 gennaio 2023) Theof Us non ha tradito le aspettative. La serie, creata da Craig Mazin e Neil Druckmann e basato sull’omonimo videogioco, ha debuttato lo scorso 15 gennaio in America con il primo episodio, intitolato When You’re Lost in the Darkness, facendo registra ascolti record. HBO ha annunciato, proprio in queste ore, che la premiere è ildi sempre negli ultimi 13 anni. Il primo episodio di Theof Us è stato visto da ben 4.7 milioni di spettatori. I dati si basano sui rilevamenti di Nielsen e dai dati della tv via cavo e comprendono le visualizzazioni su HBO e su HBO Max nella serata della messa in onda. “Il nostro obiettivo era semplicemente di realizzare l’adattamentoe di questa storia amata per il più grande pubblico possibile. Siamo incredibilmente ...

Trasporre in un altro media un capolavoro comeof Us vuol dire scherzare col fuoco: la storia ci parla di un bel po' di fallimenti quando si è parlato di passaggio dal videogioco al grande o piccolo schermo, ma stavolta Neil Druckmann e ... The Last of Us: la serie è una trasposizione superlativa La serie tratta dall'omonimo videogioco ha debuttato il 16 gennaio e negli Stati Uniti è diventata la seconda serie HBO più vista degli ... Scopriamo insieme qual è la canzone con cui si chiude il primo episodio di The Last of Us: che significato ha nello show