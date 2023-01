The Last of Us | anticipazioni del secondo episodio della serie tv

WIRED Italia

rn L'azienda di sicurezza informatica Kaspersky , nel corso della giornata di ieri, ha individuato un malware che sfrutta la popolarità del noto videogiocoof Us per diffondersi con grande facilità. In occasione dell'anteprima della serie TV dedicata proprio al franchise videoludico, alcuni criminali informatici stanno sfruttando questo trend ...Già l'intro della serieof Us è un capolavoro: guardala, insieme a un'anticipazione su cosa accadrà nei prossimi ... The Last of Us: la serie è una trasposizione superlativa La recensione di The Last Of Us, serie creata da Craig Mazin sul videogioco sviluppato da Naughty Dog con Pedro Pascal e Bella Ramsey. Su Sky e NOW dal 16 gennaio ...Dopo l'uscita del primo episodio di The Last of Us su Sky e NOW, scopriamo che la premiere espande il ruolo di un personaggio secondario con effetti devastanti.