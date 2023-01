TFA Sostegno VIII CICLO La pubblicazione del decreto è imminente Comincia subito a prepararti con la metodologia ideata da Eurosofia

(Di martedì 17 gennaio 2023) Si prospettano per il 2023 grandissime opportunità per chi vuol diventare insegnante, più esattamente docente di. A breve sarà pubblicato il nuovoche disciplina il TFA. Negli anni precedenti sono aumentate le diagnosi di Bes e Dsa e l’esigenza di docenti specializzati è sempre crescente. nelle precedenti edizioni il nostro corso, ideato da L'articolo .

Scuola & Concorsi

Per quanto riguarda il personale specializzato all'estero, da una parte riteniamo che il Ministero debba aumentare i numeri delrendendo l'accesso libero, dall'altra, con la sentenza ...Per quanto riguarda il personale specializzato all'estero, da una parte riteniamo che il Ministero debba aumentare i numeri delrendendo l'accesso libero, dall'altra, con la sentenza ... Tfa sostegno 2023: addio al numero chiuso e trasformazione dell’organico di fatto in diritto Il dirigente tecnico del ministero Max Bruschi ha rassicurato che ci saranno altri cicli del TFA sostegno, dando dei chiarimenti in merito.La questione della prossima introduzione del docente tutor, di cui da tempo parla il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, è sulla bocca di tutti. A quanto pare il leghista desider ...