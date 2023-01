Tezenis Verona | Sanders analizza il successo su Brescia | “L’energia è stata straordinaria Una vittoria così penso ci possa aiutare a crescere”

Leggi su seriea24

(Di martedì 17 gennaio 2023) Laè riuscita a chiudere su note alte il girone di andata della Serie A UnipolSai 2022/23 imponendosi per 81-77 sulla Germaninel match valido per il quindicesimo turno andato in scena all’ASGM Forum. Una gran firma delgialloblu viene da Jamarr, intervistato da Simone Antolini su “L’Arena”: “. Da un lato i tifosi ci hanno dato un grande supporto, dall’altro ognuno di noi ha fornito un contributo importante. Era una partita tosta.voleva vincere per essere certa delle Final Eight, ma noi siamo stati molto resilienti nei momenti difficili, affrontando quei momenti meglio che in passato. All’inizio il nostro scorer, Anderson ha subito una difesa molto tosta ...