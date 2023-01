Terre rare e luoghi comuni

Leggi su panorama

(Di martedì 17 gennaio 2023) La notizia della scoperta di un enorme giacimento diin Svezia ha acceso le speranze di ridurre la cronica dipendenza dell’Europa nell’approvvigionamento di materie prime. L’annuncio, dato dalla compagnia mineraria statale svedese LKAB, riguarda il deposito di Per Geijer che si trova nella della contea di Norrbotten, nel nord della Svezia il cui cubaggio, ovvero l’effettiva quantità di minerale presente, non è ancora stato definito ma viene ipotizzato in un milione di tonnellate. I tempi di sviluppo, verrà chiesta quest'anno una concessione di esplorazione, potrebbero richiedere tra i dieci ed i quindici anni. Ma in realtà dietro l’annuncio del deposito c’è una realtà industriale che si sta componendo. E’ di qualche mese fa l’annuncio di LKAB dell’acquisizione della società norvegese REEtec AS che avrebbe sviluppato una tecnologia ...