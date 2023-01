Terra amara | spoiler | Saniye compie un gesto shock | Zuleyha insorge

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 17 gennaio 2023) Ancora drammi e momenti di tensione perAltun a, come si evince daglidella soap opera turca. La donna, che in questo momento è appena uscita dall'ospedale psichiatrico in cui l'ha portata Hunkar, nel corso delle prossime puntate, dichiarerà addirittura guerra alla suocera. Tutto partirà quando Demir verrà arrestato per l'omicidio del suo amico Cengaver. Yaman non ha commesso quel delitto, ma tutte le prove saranno contro di lui in quanto, prima di essere ucciso, il marito di Nihal litigherà aspramente con Demir per strada e l'uomo lo minaccerà con una pistola. In seguito, Cengaver avrà un terribile alterco con Hatip Tellidere, il quale non esiterà ad ucciderlo a sangue freddo. Dopo l'arresto di Demir, si accenderà nuovamente lo scontro traed Hunkar in quanto la ...