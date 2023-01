Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi | 17 gennaio 2023

SuperGuidaTV

Altre anticipazioni disu Telegram .Una forte passione civile, un amore viscerale per unaamata esi riversano in parole scarne, essenziali, illuminanti perché evocative in un contesto di assoluta schiettezza: cosa rara". "... Terra Amara, anticipazioni Turchia: Gulten e Cetin cacciati dalla villa Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al ...Nelle prossime puntate di Terra amara, Behice salva la vita di sua nipote Mujgan dopo averla ritrovata esanime in una vasca ...