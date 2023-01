Ternana Femminile | sconfitta di misura a Narni con il Cittadella | finisce 1-2

Leggi su seriea24

(Di martedì 17 gennaio 2023)(3-5-2): Ghioc; Capitanelli (1'st Tarantino), Pacioni, Massimino; Labate, Corazzi (20'st Lombardo), Fusar Poli (41'st Imprezzabile), Di Criscio (K), Vigliucci; Spyridonidou, Salvatori Rinaldi. A disp.: Sacco, Labianca, Aldini, De Bona, Santoro. All.: Fabio Melillo(4-3-3): Toniolo; La Rocca, Ambrosi, Masu, Peruzzo; Asta, Nichele, Benedetti; Pizzolato, Ferin (45'st Zannini), Kongouli (20'st Saggion). A disp.: Pavana, Dahlberg, Nocera, Nurzia, Maddaluno, Orsini, Martinuzzi. All.: Salvatore Colantuono Arbitro: Daniele Aronne di Roma (Mirko Librale di Roma, Pietro Serra di Tivoli) Marcatrici: 19'pt Pacioni (T.), 21'pt Ambrosi (C.), 33'pt Peruzzo (C.) Ammonite: Di Criscio e Fusar Poli (T.); Peruzzo, La Rocca e Nichele (C.) Espulse: Peruzzo (C.)