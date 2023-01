Tentato furto |  nuova condanna per Fabrizio Corona

Il Fatto Quotidiano

L'uomo deve ancora espiare pene concorrenti pari a un anno e sei mesi per il reato di falsità e di un anno e 4 mesi per unin abitazione commesso un anno fa. I carabinieri lo hanno ......a bordo di uno scooter hanno, senza riuscirci, a scippare la borsa dalle mani di una passante che stava salendo in auto. È accaduto a Canicattì nella notte tra domenica e lunedì. Ilcon ... Fabrizio Corona, confermata in Cassazione la condanna per tentato furto con un ex carabiniere La Cassazione ha confermato la condanna a un anno e dieci mesi di reclusione per Fabrizio Corona, ex paparazzo, per concorso in tentato furto in un appartamento della capitale, in complicità con ...Fabrizio Corona condannato. C’è la conferma della corte di Cassazione: condanna a un anno e 10 mesi per il fotografo Fabrizio Corona, il quale è stato giudicato colpevole per aver concorso in un ...