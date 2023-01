Tennis | Giorgi | ' ho fatto tutti i vaccini | sono tranquilla'

(Di martedì 17 gennaio 2023) Melbourne, 17 gen. - (Adnkronos) - "C'è chi ha parlato prima di conoscere la situazione. Cidelle indagini in corso sulla dottoressa, lei ha avuto problemi con la legge negli ultimi anni. Io hoi miei, in posti diversi. Quindi il problema è suo non mio., altrimenti non avrei potuto giocare come ho". Così Camila, in conferenza stampa dopo la vittoria al primo turno dell'Australian Open, in merito alle accuse di aver utilizzato un certificato vaccinale falso, redatto dalla dottoressa vicentina Daniela Grillone Tecioiu. Alla domanda se avesse utilizzato anche i documenti forniti da quella dottoressa per entrare in Australia ha risposto: "Certo, altrimenti non sarei qui. Ho sempre ...

