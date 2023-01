Tennis | Australian Open | Trevisan fuori al primo turno

(Di martedì 17 gennaio 2023) Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) - Martinaesce di scena aldell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. L'azzurra, numero 21 del mondo e del seeding, cede alla slovacca Anna Karolina Schmiedlova, numero 105 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 13 minuti.

Dopo Lorenzo Musetti, eliminato ieri da Harris, anche Matteo Berrettini è costretto a salutare al primo turno gli Australian Open. Il numero uno azzurro è stato sconfitto in cinque set Andy Murray in ...