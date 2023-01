Tennis | Australian Open | Rafa Nadal verso il ritiro | piovono conferme

Matteo Berrettini ondeggia tra orgoglio e delusione negliOpen 2023. La delusione per la sconfitta contro Andy Murray in una sfida di quasi cinque ...a far girare il match col pocoche ...Quella odierna è la cinquantesima vittoria agliOpen per Murray, un successo che mostra ... Ho avuto pochissime distrazioni e mi sono allenato totalmente sul mio. Quest'anno voglio ...Metal hip, bloody knee and all, Andy Murray produced his biggest victory in years. Murray built a huge lead, let it disappear completely, then needed to save a match point against Matteo Berrettini — ...Join our writers for all the latest from the second day of matches at Melbourne Park. 12:49 Djokovic has never been in bad shape, but he looks particular lean out on court today. He has ...