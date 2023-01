Tennis | Australian Open Giorgi al secondo turno | Trevisan eliminata

È una giornata caldissima a Melbourne, non solo per le condizioni meteo. Il Day 2 del tabellone femminile è quello in cui scendono in campo cinque italiane, dopo che Elisabetta Cocciaretto è stata ...La 31enne di Macerata si è imposta sulla russa Pavlyuchenkova con il punteggio di 6 - 0, 6 - 1 MELBOURNE (AUSTRALIA) - Camila Giorgi al secondo turno degliOpen, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani) in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. La 31enne di Macerata, numero 70 WTA, ha ...La 31enne di Macerata si è imposta sulla russa Pavlyuchenkova con il punteggio di 6-0, 6-1 MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Camila Giorgi ...MELBOURNE - Dopo la delusione per la precoce eliminazione (ma anche per il sorteggio non fortunato) di Elisabetta Cocciaretto, le Marche esultano per l'esordio vincente dei Camila ...