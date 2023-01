Tennis | Australia Open | Bellucci ko al primo turno

(Di martedì 17 gennaio 2023) Melbourne, 17 gen. -(Adnkronos) - Mattiaesce di scena aldell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. L'azzurro, numero 152 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede al francese Benjamin Bonzi, numero 48 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6 (7-5), 6-4 dopo 3 ore e 22 minuti.

Agenzia ANSA

Lo scozzese si impone dopo una lunga maratona di 5 set sull'azzurro, fuori al primo turno MELBOURNE () - Andy Murray elimina Matteo Berrettini al primo turno degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani), in corso al Melbourne ...L'azzurra sconfitta in due set dalla russa Liudmila Samsonova MELBOURNE () - Jasmine Paolini eliminata al primo turno degli Australian Open. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 66 WTA, si è arresa 62 64, in un'ora e 9 minuti, alla russa Liudmila ... Australia, Nadal: 'Un raccattapalle mi ha rubato la racchetta...' Nella notte italiana, a Melbourne si sono raggiunti 40 gradi. Il che ha comportato la sospensione delle partite outdoor. Poi è arrivata la pioggia a rovinare i piani degli organizzatori ...L'azzurra sconfitta in due set dalla russa Liudmila Samsonova MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Jasmine Paolini eliminata al primo turno degli Australian Open. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana ...