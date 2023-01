Teniamocela cara questa vecchia Europa Il barometro di Arditti

Leggi su formiche

(Di martedì 17 gennaio 2023) Abbiamo scritto per mesi che l’stava gestendo male la pandemia e le notizie (poche e confuse) che vengono dalla Cina dimostrano il contrario: da noi si è fatto molto contro Covid 19 e si è fatto abbastanza bene, pur con tutti i limiti del caso. Abbiamo scritto per mesi che l’avrebbe passato al gelo questo inverno, perché senza gas russo non c’è speranza. E invece il prezzo del gas è tornato quello di gennaio 2022 e, pur con bollette salate da pagare, ce la caveremo egregiamente. Infine abbiamo scritto anche che l’si sarebbe presto stancata di aiutare l’Ucraina invasa da Putin con una delle azioni militari e politiche più criminali dei tempi recenti, mentre invece ecco qui la situazione, grazie ai dati Swg. Bisognerebbe proprio contare fino a 10, 100 o 1000 prima di sparare sentenze a buon mercato.