Tempesta di vento a Napoli | crollano un albero e un' impalcatura

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tanta paura aper due episodi causati dal maltempo: a piazza Cavour un grossoè caduto sulle auto in sosta invadendo buona parta della strada. In via Aniello Falcone, invece, si è ...

Diversi anche i crolli di pezzi di cornicione segnalati in varie zone della città su cui da stamani soffia un vento molto forte. 17 gennaio 2023...con venti da libeccio 'che sferzeranno con violenza le coste tirreniche, liguri e occidentali sarde provocando forti mareggiate e potenziali gravi danni alle strutture balneari'. Vento forte oltre i trenta nodi e onde oltre i quattro metri flagellano Capri e tutta la fascia costiera. Interrotti i collegamenti via mare: due i collegamenti con la terraferma garantiti ...