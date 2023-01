Tempesta di vento a Napoli | crolla impalcatura in via Aniello Falcone | tragedia sfiorata | video virale

(Di martedì 17 gennaio 2023) Questione di secondi, quelli che dividono la salvezza dall’inferno. E’ solo per una fortunata coincidenza, e per una questione di secondi appunto, che l’ta in vianon si è abbattuta sulle auto in transito lungo una delle strade più trafficate die che porta al quartiere Vomero. A descrivere bene quello che è accaduto, e il pathos che ha accompagnato il crollo, undivenutosui social nel giro di pochi minuti e girato da una abitazione di fronte. Si vede l’che si stacca dal palazzo di quattro piani sul quale è stata montata per effettuare lavori di ristrutturazione e che dondola pericolosamente per lunghi secondi per poi cedere, mentre sullo sfondo si sentono le voci di due donne intente a ...

Agenzia ANSA

dia Napoli, crollano un albero e un'impalcaturaBuonCapitano!! Ciao Salva. R. I. P'. "virale perfetta in arrivo". Bassetti, profezia nera sul Covid Tempesta di vento a Napoli, crollano un albero e un' impalcatura - Campania Questione di secondi, quelli che dividono la salvezza dall’inferno. E’ solo per una fortunata coincidenza, e per una questione di secondi appunto, che l’impalcatura crollata in via Aniello Falcone non ...Pioggia, vento fortissimo e mare molto agitato nel golfo di Napoli: fermi tutti i collegamenti per Capri mentre per Ischia e Procida stop a tutti i mezzi veloci. Viaggiano, a singhiozzo, soltanto alcu ...